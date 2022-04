Co jsme komu všichni udělali? Francouzská komedie se vrací

Za péči a starostlivost se jim dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu skutečnost, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. Začnou pro ně připravovat velkou oslavu v jejich rodinném domě, a protože to musí být oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat rodiče zeťáků Rachida, Davida, Chaa a Charlese.