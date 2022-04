Cimrman, exekutoři a česká šlechta. Nové české dokumenty

„U hraných filmů je všechno naplánované, existuje scénář, příprava, herci hrají tak, jak potřebujete. V dokumentu hraje velkou roli překvapení. Věci se můžou vyvíjet úplně jinak a vy musíte být připraven na nečekané změny. Nesmí vás nic zaskočit. Někdy to, co jste určitě nečekali, může být to podstatné. Musíte to poznat, být pořád ve formě a otevřený. Proto je dokument velmi náročná disciplína,“ tvrdí.