Česko-americký film Umění disentu se objeví na festivalech v USA

Česko-americký dokumentární film Umění disentu (The Art of Dissent), který vznikl ve spolupráci České televize (ČT) a Univerzity v Nebrasce, se objeví na festivalech v USA. Snímek ukazuje sílu umělecké angažovanosti v bývalém Československu před sovětskou invazí v roce 1968 i v následné době normalizace. Hlavními protagonisty dokumentu jsou Václav Havel, zpěvačka Marta Kubišová a undergroundová skupina Plastic People of the Universe, informovala producentka Mariana Čapková.