České lvy rozdají 5. března, moderovat bude Jiří Havelka

„Mám tuhle slavnost českých filmařů velmi ráda a je to jeden z mála žánrů, které jsem si zatím nevyzkoušela. Jako typický kozoroh jsem se rozhodla, že zkusím zdolat i tenhle kopec, a až dodatečně zjistila, že je o dost vyšší, než se mi zezdola zdálo,” uvedla nová kreativní supervizorka.

„Předávání uměleckých cen v přímém přenosu je trochu jako divadelní představení. Má to začátek a konec a mezitím se může stát cokoli. A to je na tom lákavé. Zároveň nikdy nejsou spokojeni všichni a splnit všechna nejrůznější očekávání je prakticky neřešitelný úkol. Což je další paralela s divadlem. Takže proč to nezkusit. Těším se na to!“ dodal Jiří Havelka.