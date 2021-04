Boratova filmová dcera jde do hororu

Režie se ujme herečka, scenáristka a režisérka Halina Reijnová, která zaujala svým režijním debutem z roku 2019 Instinct. Nizozemí ho tehdy vyslalo i do boje o Oscary.

„Bála jsem se, že to není skutečný konkurz, že to bude nějaký obchod s lidmi,“ popsala po premiéře Maria. Její matka prý byla z šílené komedie v šoku a brečela asi dvě hodiny. Film měl každopádně velký úspěch - Maria byla díky němu nominována na Oscara.

Režisér Jason Woliner nedávno prozradil, že přemýšlejí i o vydání rozšířeného Borata 2. Ve střižně totiž materiál osekali skutečně hodně. Šlo o to, že podstatou filmu měl být vztah Borata s dcerou Tutar, a některé vtipné pasáže s tím vůbec nesouvisely. Sacha Baron Cohen strávil několik dní s Jimem a Jerrym (dva američtí venkované, kteří věří konspiračním teoriím), doslova s nimi bydlel a bylo z toho hodně výživný materiál. Ve filmu je ale jen několik minut.

„Delší verze těchto scén ukazuje bez nejmenších pochyb, jak skutečné to bylo, on s těmi chlapy opravdu bydlel. Je tam toho tolik o tom, jak spolu koexistovali, a podle mě je to hodně legrační,“ řekl Woliner.