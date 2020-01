Bondovskou píseň nazpívá Billie Eilish

Titulní písně k posledním dvěma filmům o Bondovi, Skyfall od Adele a Writing on the Wall (z filmu Spectre) od Sama Smitha, získaly Oscary. Novou úvodní píseň Eilish složila se svým bratrem Finneasem O’Connellem, jejich debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? si loni vysloužilo nominaci na hudební cenu Grammy. Podle deníku Právo to bylo nejlepší zahraniční album loňského roku.