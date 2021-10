Bisexuální Superman není nic odvážného, jen móda, řekl představitel Supermana Cain

Nakladatelství DC Comics nedávno sdělilo, že nový Superman (syn Clarka Kenta), bude bisexuál a zamiluje se do muže.

„Tvrdí, že je to odvážný nový směr, já říkám, že je to móda,“ sdělil 55letý americký herec.

“Robin je teď bi-, koho tohle šokuje? Nový Kapitán America je gay. Moje dcera v seriálu Supergirl, kde jsem hrál otce, je homosexuální. Takže si nemyslím, že je to odvážné nebo nějaký nový bláznivý směr.“

Cain dále naznačil, že tento dnešní aktivismus je pouhá hysterie, vlamování se do otevřených dveří. Skutečné problémy v zemích jako Írán a Afghánistán aktivisté neřeší, protože to je moc nebezpečné. Raději v pohodlí a bezpečí na Západě pořádají různé kampaně a mění pohlaví nebo orientaci fiktivních postav.

Pokud si někdo chtěl hrát na odvážného v souvislosti s homosexualitou, měl to podle něj dělat před dvaceti lety.

„Kdyby to udělali před dvaceti lety, to by snad bylo troufalé nebo odvážné,“ uvedl herec.