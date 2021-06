Anistonová zazáří podruhé, strhující The Morning Show se vrátí 17. září

Scenáristky (The Morning Show napsaly ženy) jdou do hloubky, rozebírají lidské charaktery a nezakrývají, že aférky na pracovišti tu byly vždycky, dělaly to tisíce lidí a šlo o dobrovolný sex dospělých. Připouštějí, že zničit kvůli tomu někomu život je podivné. Oficiální lži různých manažerů a celebrit ve stylu „je to šokující a o ničem nevěděli“ zní najednou směšně. Není to šokující a všichni to věděli.