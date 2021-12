Alice Nellis napsala detektivku. Jana Plodková si zahraje hlavní roli

„Na scénáři jsem pracovala téměř rok. Jde o příběh, který v rámci kriminálního žánru zkoumá kvalitu lidského života a to, jak ji vnímáme. Co považujeme za život, který stojí za to žít,“ uvedla Alice Nellis.

Důležitým tématem filmu je poškození řečové oblasti mozku zvané afázie, ke kterému může dojít v důsledku těžkého úrazu. „Jde o zvláštní poruchu mozku, kdy člověk má pocit, že může mluvit, ví přesně, co chce říct, ale nedokáže to zformulovat. Hlasivky fungují, ale někde na půli cesty se to celé rozpojí a to, co říká, nedává smysl,“ dodal Marián Mitaš.