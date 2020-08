A přece točí. Woody Allen uvede nový film v září

Rifkin's Festival je komedie, která se natáčela v San Sebastianu, kam přijíždějí američtí manželé na festival. Manželka se záhy zamiluje do francouzského režiséra a manžel má pletky s místní Španělkou. Hlavní role dostali Elena Anayová, Louis Garrel, Sergi Lopez, Wallace Shawn a Christoph Waltz. V Americe se ozývají žádosti o bojkot Allenova filmu, ale španělský festival je zřejmě nevyslyší.

Věčný outsider a originální divoch Bukowski by oslavil stovku

Woody Allen se k tomu vyjádřil už loni, když uvedl: „Moje filozofie vždy byla, už od začátku, když jsem začínal před mnoha, mnoha lety, soustředit se na svou práci a pracovat bez ohledu na to, co se děje v mém životě, s mou ženou, dětmi, v politice, nebo na zdravotní stav. Ať se děje, co se děje, soustředím se na svou práci.“