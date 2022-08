Prvnímu dni na Szigetu kralovaly ženy. Hvězdou byla Dua Lipa

Úderná kombinace hudebních vlivů r’n’b nultých let a nynější klubové hudby se prohnala ostrovem jako uragán. Noga Erez se nebojí kontroverzí a ve svých písních proplétá angažovaná politická témata dnešního Izraele s osobní emocionální rovinou. Její sebevědomá show byla zatím jedním z prvních vrcholů festivalu.

Anglická zpěvačka s albánskými kořeny se vrátila na Sziget po pěti letech, kdy ji v roce 2018 festival obsadil do pozice hlavní hvězdy. Během let Dua Lipa dorostla do pozice světové popové hvězdy a letos s naprostou grácií a samozřejmostí zazpívala jak starší hity, tak písně ze své poslední desky Future Nostalgia.