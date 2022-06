Prague Sounds přivítá Lauru Mvulu či Nilse Frahma

„Po završení prvního čtvrtstoletí festivalu Struny podzimu otevíráme novou kapitolu. Nový název festivalu skvěle reflektuje, kam se festival za 25 let od svých začátků vyvinul. Název Prague Sounds je stejně kosmopolitní, jako je jeho současný festivalový program. Prague Sounds evokuje žánrovou otevřenost, akcentuje genia loci Prahy a není vázán na konkrétní roční období roku. Věřím, že nový název festivalu umožní jeho další rozvoj na domácí scéně, tak i větší povědomí o festivalu v mezinárodním měřítku,“ uvedl ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec.

Jako první přijedou 23. října do Lucerny američtí Snarky Puppy.

Laura Mvula se pohybuje mezi jazzem, soulem, gospelem a popem. Prosadila se debutovým albem Sing to the Moon (2013), které získalo dvě ceny MOBO. Druhá deska The Dreaming Room (2016) byla rovněž přijata kladně. V roce 2021 vydala desku Pink Noise. Ve Foru Karlín vystoupí 16. listopadu.