Na Sziget míří Dua Lipa, Calvin Harris, Kings of Leon či The Strokes

Zpěvačka Dua Lipa, rockové skupiny Kings of Leon a The Strokes nebo elektroničtí Major Lazer jsou první potvrzená hvězdná jména letošního festivalu.

Britská zpěvačka Dua Lipa, rodačka z Kosova, patří aktuálně k největším popovým hvězdám. Zaujala debutem s hity Be the One či One Kiss a pracuje na dalším albu, na které upozornil singl Don´t Start Now.