Na Soundtracku Poděbrady bude uveden film Skyfall s živým doprovodem orchestru

Česká premiéra díla hollywoodského režiséra Sama Mendese s hudbou skladatele Thomase Newmana, oceněného cenou BAFTA, bude sobotním vrcholem akce. Diváci budou moci na velkém plátně zhlédnout film, v němž hlavní roli agenta 007 ztvárnil Daniel Craig, a k němu živě provedenou filmovou hudbu v podání Filharmonie Hradec Králové pod vedením nizozemského dirigenta Ernsta van Tiela. Tento oscarový dirigent se do Poděbrad vrátí po třech letech. V roce 2019 tam uvedl představení Amadeus.

„Když jsme na jaře 2019 jednali o uvedení Skyfall in Concert na Soundtracku, ani ve snu nás nenapadlo, že tuhle světovou show budeme moci divákům představit až o tři roky později. Je to neskutečné a o to víc se těšíme. Děkujeme fanouškům, kteří si koupili vstupenky a byli trpěliví, na tohle představení nikdy nezapomenou,“ říká Michal Dvořák, ředitel festivalu.