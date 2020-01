Na Colours míří zpěvačka LP, funky Black Pumas i rockoví Tindersticks

LP (Laura Pergolizziová) přijede s novou deskou. Poprvé na sebe upozornila písničkou Into the Wild a pak albem Forever for Now, kdy se v početné sestavě muzikantů objevila také Isabella Summers (Florence + the Machine). Masový ohlas měla píseň Muddy Waters použitá v seriálu Orange Is The New Black a také Lost On You.

„Konečně jsem došla do místa, kdy se vůbec nemusím starat o to, kam by se měla moje kariéra ubírat. Mohu si dovolit dělat pouze to, co chci, což je velmi osvobozující,“ zhodnotila Laura svou nynější pozici po úspěchu alba Heart To Mouth.

Black Pumas Foto: Colours of Ostrava

Black Pumas jsou mladá kapela nominovaná na Grammy, která přináší feeling Ameriky šedesátých a sedmdesátých let, fúzi soulu, blues, funky a rocku, kterou mírně posunuje modernějšími prvky, ale hlavní jsou vynikající muzikantské schopnosti a zpěv.

Debutové album vydali teprve v roce 2019. Hity jako Touch the Sky či Fire budou v Ostravě naživo určitě ještě lepší než z mp3 přehrávače. Jedna z písní se dokonce příznačně jmenuje Colors.

Rockoví Tindersticks na Colours of Ostrava a o dva dny dříve v Divadle Archa představí naživo svoji nejnovější desku No Treasure But Hope vydanou loni na podzim. Natáčeli ji na řeckém ostrově Ithaka, proslaveném Homérovým eposem o králi Odysseovi. Podle frontmana Stuarta A. Staplese tam zničehonic našli nový druh krásy, kterou předtím neviděli.

Myslím si, že písně z nového alba jsou velmi zamyšlené. Je to přemítání třiapadesátiletého muže. Mám pocit, že jsem vyloučený a že nad tím nemám kontrolu. Ale kontrolu mám nad tím, jak k naší hudbě společně přistoupíme a co hledáme, když nahráváme album nebo vystupujeme. Myslím si, že právě v tuto chvíli je důležité být pokrokoví,“ řekl Staples.