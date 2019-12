Na Colours míří chytlaví písničkáři Lumineers, norská Sigrid i punkoví Bazzookas

Američtí The Lumineers jsou pop-folk-rockoví romantici s chytlavými refrény. Skupina se zpěvákem a kytaristou Wesleym Schultzem v čele se proslavila hitem Ho Hey v roce 2012. Mají už nominace na Grammy, Barack Obama je dvakrát pozval do Bílého domu a předskakovali U2.

Norský zázrak Sigrid je druhá nejmladší vítězka prestižní ankety BBC Music Sound of 2018. Vystupovala v Glastonbury a na Coachelle. Vydala debutové album Sucker Punch, zatímco v žebříčcích bodovaly virální hity Don’t Kill My Vibe nebo Strangers.

Američtí The Lumineers.

Australská autorka a zpěvačka Toni Watson, alias Tones and I, opanovala svými skladbami Dance Monkey a Johnny Run Away hitparády nejen v Austrálii, ale i v dalších dvaadvaceti zemích světa. Ruští The Hatters produkují unikátní gypsy punk folk street alco-hardcore, jejich zběsilé hudbě dominuje obří balalajka.