Kouřimská skála připomene Petra Muka

V průběhu večera bude pokřtěno album Až jednou, které letos vyšlo ke třicátému výročí vzniku skupiny Shalom, a to za účasti jeho původních vokalistek. V neděli v 10 hodin začne v Zahradě č. p. 9 Snídaně s hudbou Petra Muka.

„Jsme moc rádi, že si můžeme zase Petra připomenout. Jeho písničky nestárnou a my je lidem, kteří na festival dorazí, rádi připomeneme naživo. Petr byl Jihočech, ale do Kouřimi jezdil rád. Měl rád město i kraj. Proto je mu Kouřimská skála již deset let zasvěcena,“ řekl Právu Luděk Fiala, člen PM Bandu a producent jeho posledního alba V bludišti dnů.