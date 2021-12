Festivaly hlásí, že v létě budou. Objednaly stovky kapel

Festival Colours of Ostrava 2022 v prosinci oznámil účast amerických Modest Mouse, slavného afrického zpěváka Youssoua N’Doura či rockové skupiny Inhaler, ve které účinkuje zpěvák a kytarista Elijah Hewson (syn Bona z U2), baskytarista Robert Keating, kytarista Josh Jenkinson a bubeník Ryan McMahon.

Colours of Ostrava proběhnou od 13. do 16. července 2022. Již dříve pořadatelé potvrdili účast Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Kings of Convenience, Wardruna, Princess Nokia, Meduza, Hiromi a desítek dalších.

Zpěvák Youssou N’Dour. Foto: Colours of Ostrava

Festival Rock for People nově ohlásil na 15.–18. června 2022 v hradeckém Parku 360 dánskou popstar MØ, která má na kontě hity jako Final Song, Kamikaze nebo Lean On ve spolupráci s Major Lazer. Dále alternativně-rockové Wolf Alice, amerického zpěváka Two Feeta či britsko-filipínskou hvězdu beabadoobee a další.

Za hlavní hvězdy považují pořadatelé skupiny Green Day, Biffy Clyro, Royal Blood a Fall Out Boy. Vystoupí také skupina Sum 41. Kapacita festivalu je omezená, nyní pořadatelé hlásí, že prodáno je 90 %.

Green Day Foto: Jan Handrejch, Právo

Milovický Votvírák hlásí, že proběhne 10.–12. června 2022. Konkrétní skupiny zatím neuvádí. Multižánrový festival v ČR se soustředí na české a slovenské interprety.

Australský zpěvák, hudebník a spisovatel Nick Cave má být s kapelou The Bad Seeds jednou z hvězd festivalu Metronome Prague 23.–26. června 2022. Na stejné akci mají vystoupit také elektroničtí Underworld a multižánrový skladatel, zpěvák a instrumentalista Beck.

Biffy Clyro Foto: Sziget festival

United Islands of Prague uvádějí, že proběhnou 10.–11. června 2022. Organizátoři vedle termínu potvrdili také místo konání, které bude opět v historickém centru Prahy. Festival se tak vrací zpět ke kořenům.

V minulém roce se festival k radosti svých fanoušků úspěšně vrátil z Karlína zpátky do centra Prahy. „Věříme, že se nám letos podařilo festival restartovat dramaturgicky i v rámci Ostrovů Inspirace,“ řekla nová šéfka festivalu Kamila Buráňová.

Judas Priest, zleva Ian Hill (baskytara), Scott Travis (bicí), Rob Halford (zpěv), Richie Faulkner (kytara) a Glenn Tipton (kytara). Foto: archív Live Nation

Také Masters of Rock mají termín, a to 7.–10. července 2022. Měly by přijet kapely jako Judas Priest, Black Label Society, Nightwish, Sepultura, Testament či Lordi a mnoho dalších.

Festival Benátská! se podle pořadatelů také vrátí a přijedou Olympic, Arakain nebo skupina Team. Koná se 28. až 31. července 2022 v Liberci v areálu Vesec.

Sepultura Foto: Alex Švamberk, Novinky

Rock for Churchill ve Vroutku se má konat 26. a 27. srpna. Program zatím neuvádí. Také Hip Hop Kemp hlásí termín (18. až 20. srpna), ale žádné podrobnosti.

World music festival Respect bude podle pořadatelů 18. a 19. června v Praze na Rohanském ostrově. Konkrétní program neuvádí.