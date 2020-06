Festival Soundtrack Poděbrady nabídne jiný program. Ten letošní se přesouvá na rok 2021

„Vyčkávali jsme a doufali do poslední chvíle, že program festivalu proběhne tak, jak jsme ho téměř rok plánovali a připravovali. Vzhledem k aktuálním omezením spojených s covidem-19 by nemohl hlavní program festivalu proběhnout v naší unikátní koncertní hale bez zásadních změn, a tak jsme se definitivně rozhodli, že program 2020 přesuneme na rok 2021. Každopádně ale jedeme dál,“ říká Michal Dvořák, ředitel festivalu.

Vrcholem sobotního večera bude uvedení profilového koncertu Ondřeje Soukupa. V rámci The Best of Soundtrack zazní z hlavní scény u zámku v podání Filharmonie Hradec Králové suity z jeho nejslavnějších titulů Tmavomodrý svět, Kolja, Vratné lahve, Nejasná zpráva o konci světa, Requiem pro panenku, Akumulátor 1 a další.