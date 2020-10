Festival dokumentů Ji.hlava bude online

Podle ředitele festivalu Marka Hovorky budou filmy zpřístupněné postupně vždy na týden. Festival začne 27. října a potrvá do 8. listopadu.

„Ji.hlava se přesouvá do digitálního azylu. Vždy jsme dávali přednost fyzickému festivalu. Filmové projekce v kinech, společné diskuze a setkávání jsou pro nás základní inspirací. Ale letošní rok je všechno jinak a my to respektujeme. Proto chceme využít zavření kin jako příležitost a výzvu. Chystáme plnohodnotný filmový program i výjimečné desáté Inspirační fórum. Vše budeme společně sdílet online, ve formátu, který diváky překvapí a vtáhne,“ uvedl Hovorka.