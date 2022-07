EXIT Festival přivítal desítky tisíc návštěvníků i interprety z celého světa

Letošní motto festivalu se nese v duchu dlouhodobé činnosti EXIT festivalu a nadace EXIT, která vyrostla ze studentského hnutí za mír na sklonku války v Jugoslávii s jasným cílem – klid zbraní a mír na Balkánském poloostrově. Toto poslání tak organizátoři v kontextu dnešní situace na Ukrajině akcentovali ještě silněji než v předcházejících letech a při úvodním ceremoniálu vyslovili jasné přání. Mír na celé planetě Zemi. Následná light show a ohňostroj pak plynule přešly do koncertu hlavní hvězdy večera, Australanky Iggy Azaley.

Světově známá raperka a zpěvačka nastoupila s pořádnou dávkou energie, která hned během prvních minut roztančila dav fanoušků před pódiem. Během koncertu neopomněla žádný ze svých hitů, které prokládala písněmi z poslední desky The End of an Era. Energie. Postupně však ztrácela energii a ve druhé polovině koncertu byly cítit slabší momenty. Ty nakonec rozptýlila závěrečným hitem Fancy.