Desítky muzikantů míří na hradecký festival Jazz Goes to Town

Dále norsko-švédská trojice We Are, která spojuje jazz s prog-rockem a synth-popem, dánský Pimpono Ensemble, francouzští Chromb! ovlivnění Johnem Zornem, The Residents a Soft Machine.

„Festival Jazz jde městem / Jazz Goes to Town prošel během uplynulých pětadvaceti let nejednou změnou, a to jak v oblasti dramaturgie, šíře programové nabídky, tak i vize organizátorů. 26. ročník je opět příslibem něčeho nového. Do nového čtvrtstoletí vstupujeme pod dramaturgickým vedením skladatele a saxofonisty Michala Wróblewského,” představuje letošní ročník ředitelka festivalu Barbora Hodonická.