Beats for Love do Ostravy přiveze Armina van Buurena

Legendární Armin van Buuren je pětinásobným vítězem globální DJ ankety DJ Mag Top 100 DJs. „Žádný jiný DJ na světě dosud nezískal tolik vítězství, Armin navíc jako jediný vyhrál tuto anketu čtyřikrát po sobě. Je jedním ze zakladatelů a hlavní postavou vydavatelství Armada Music a jeho rádiová show A State Of Trance má aktuálně 950 odvysílaných dílů a patří mezi nejposlouchanější rádiové show zaměřené na trance – každý týden ji poslouchá více než 700 tisíc lidí,“ informoval zástupce pořadatelů Matyáš Ožana.

Návštěvníci se mohou podle něj těšit také na dalších 500 tuzemských i zahraničních hvězd. „Je to nejvyšší číslo interpretů v historii festivalu,“ dodal Ožana.

Drum & Bass Stage pod vysokou pecí letos ovládne anglický král double & triple dropů A.M.C., až z Nového Zélandu dorazí duo DJs a producentů State of Mind, které je na scéně už 15 let. Vystoupí zde také ukrajinští DJs a producenti Agressor Bunx a jednou z perliček tohoto pódia bude vystoupení venezuelského Zardonica spolu s frontmanem kapely The Qemists Olivereme Simmonsem, který si říká Fickle6.