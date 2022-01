Zpěvák Tom Gregory: Příští rok zkusím pár lidí dojmout

Tom Gregory se v roce 2013 zúčastnil druhé série britské soutěže The Voice, leč slávu mu to nepřineslo. Neprobojoval se mezi nejúspěšnější a na svou další šanci si musel ještě pár let počkat. Čerstvý start mu před pěti lety přinesl debutový singl Run To You. První album Heaven in a World So Cold vydal v době pandemie, stejně jako loňské Things I Can’t Say Out Loud. Dobývání fanouškovských srdcí na koncertech ho tím pádem teprve čeká, v Praze se to stane 27. května v Paláci Akropolis.