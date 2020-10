Zpěvák Richard Müller: Jednou jsme nahoře a jindy dole

Už dlouho jsem se na ten okamžik strašně těšil. Lákala mě představa, že po mnoha letech zase složím vlastní písničky. Bylo to jednoznačné rozhodnutí, nepočítal jsem s tím, že bych autorství svěřil někomu jinému.

Největší radost bych samozřejmě měl, kdybych si sám napsal i texty. To se ale od alba Monogamný vztah, které vyšlo v roce 2004, nestalo.

Vlastně mi velmi prospěla pandemie koronaviru. Věnoval jsem se knihám, synovi, hudbě a vlastní tvorbě. Tvořil jsem velmi rychle a intenzivně. Je to skvělý pocit mít zase vlastní skladby. Nejprve jsem se bál, že nebudou dobré, ale díky Petrovi Grausovi, který desku aranžoval, jsou nakonec velmi dobré.

Vlastně ano. Ale nemyslím si, že je to něco speciálního. Všichni jsme jednou nahoře a jindy dole. Podle toho deska vypadá. Vycházel jsem samozřejmě také z textů Petera Uličného. Když na mě nepůsobily jako humor k popukání, dostaly samozřejmě nostalgické hudební šaty.

Samozřejmě, celý život to tak dělám. Nedovedu si to představit jinak. Ale vzpomínám si, že písnička Nočná optika vznikala tak, že jsem napsal text sloky, vzápětí jsem ji zhudebnil, potom jsem napsal refrén a ten jsem také hned zhudebnil. Nikdy jsem ale neměl nejdřív hudbu, ke které bych potom hledal text.

Nemám dojem, že by záměrně psal takzvaně na tělo. Často se nám ale stává, že mu řeknu slogan nebo název písničky, a on se od toho odpíchne a napíše na to téma celý text.