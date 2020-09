Zpěvák Luboš Pospíšil: Nechci vydávat zbytečné písně

Po roce jsem přešel do kutnohorské kapely The Marshalls. Byla více popová a měla v repertoáru melodičtější písně od Beatles, Bee Gees, Uriah Heep a dalších. V ní jsem už zpíval.

Jednou se na našem vystoupení objevil Ladislav Kantor z kapely C&K Vocal a řekl mi, že by pro mě měl spolupráci. Byla to pro mě zvláštní nabídka, ale v té době jsem se chystal do školy do Prahy a měl jsem pocit, že bych se jim mohl hodit.