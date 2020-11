Zpěvák Honza Kalina z kapely Sto zvířat: Když hrajeme vášnivě, patří nám svět

Možná pak vyšla některá alba rychle za sebou, ale my měli tolik písniček, že bylo těžké nahrávání odolat. Tomáš Belko, který pro nás píše texty ke zhudebnění, je vynikající a autorsky plodný. Když jsme tedy měli v šuplíku čtyřicet jeho textů, z nichž dvanáct bylo geniálních, tak jsme si prostě řekli, že novou desku natočíme. To trvá dodnes.

Samozřejmě. Jsme kapela, jež nehraje složité kompozice, které by umělecky posunovaly svět. Bavíme lidi a hlavně sebe. A lidé nejsou hloupí. Nemusím být například úplně nejkrásnější chlápek na světě, můžu mít sto třicet kilo a padesát pět let, ale když si vezmu buřinku a černé brýle, zpívám i hraju naplno a s vášní, tak mi patří svět. A my hrajeme s vášní všichni. Publikum to cítí a dává nám to takříkajíc zpátky.

Když už je v kapele nějaký problém, vyříkají si ho obvykle ti, kterých se týká, a nezatahují do toho ostatní, není-li to třeba.

Má za sebou obrovský úspěch s posledním albem Vladimíra Mišíka, které dostalo několik výročních Cen Anděl. Překvapilo mě, že s námi u toho chtěl být. Nabídl nám dvě písničky s texty Tomáše Belka a tím, že by jednu mohla zpívat Jana Jelínková a druhou já. Byl to pro nás obrovský impuls. S Petrem jsme naposledy spolupracovali asi před patnácti lety.

Kytarista Honza Šobr, baskytarista Wilhelm Versteeg a bubeník Mikoláš Nop odešli kvůli tomu, že se dali dohromady s jinou zpěvačkou a udělali si novou soulovou kapelu. Nespojilo se to s plány Sta zvířat, a tak jsme se v klidu dohodli na rozchodu. Chtěli jsme ještě společně absolvovat turné k desce, jenže k tomu kvůli koronaviru letos nedojde. Mrzí mě to, ale doufám, že se k nějaké koncertní rozlučce dostaneme.

Samozřejmě nejsem. Není mi to vlastní, jsem věčně nespokojený. Přitom si ale říkám, že je skvělé, že jsme si mohli zahrát v Americe, že jsme odehráli dva a půl tisíce koncertů a že nás to bavilo a baví. Z tohoto úhlu pohledu vlastně spokojený jsem. Vnitřní pnutí, váhání, a hlavně nedůvěra v sebe sama ve mně ale nadále přetrvávají. Ale možná je to dobře, žene mě to dál. Objektivně to zhodnotím teprve tehdy, až to všechno skončí.