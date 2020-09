Zpěvák David Koller: Žádný autor nemá recept na hity

Elektronická hudba mě trochu provázela po celou mou kariéru. Například písnička Troubit na trumpety z prvního alba skupiny Lucie je celá programovaná. To, že pak do takto v základu připravených písniček vstoupí se svým nástrojem machističtí kytaristé a snaží se je ovládnout, je přirozené. Kdyby nebyli machističtí, nikdy si jako muzikanti nebudou moci na pódiu stoupnout dopředu.

Nebyla. S Jáchymem Topolem, který je autorem jejího textu, jsem se potkal až později. Oslovil jsem ho, jestli by mi nenapsal nějaký text, protože se mi líbí veškerá jeho tvorba, od prózy přes básničky až po texty, které psal pro svého bratra Filipa a jeho kapelu Psí vojáci. Je to jeden z nejlepších básníků v téhle zemi.

Je to mladý hudební skladatel, který mě oslovil společně se svým kolegou, raperem DJ Fumesem. Několikrát jsme se sešli a oni mi pak poslali nějaké své hudební nápady s tím, jestli by se mi nějaký nehodil.

Mám touhu mít v repertoáru písničky, které mě budou bavit. Také mám kolem sebe rád šikovné lidi. Sháním je celý život a dělám to dál. Pokud mi někdo přinese písničku, která mi bude vyhovovat, tak se jí rád ujmu. Myslím si, že žádný autor nemá monopol ani univerzální recept na hity. Je to vždycky i trochu dílem štěstí a náhody.

Z toho obavy nemám. Zpívám hodně písniček od jiných tvůrců a nevadí mi to.

To v tuto chvíli nevím, protože jsme se u další zasekli na tom, že hledáme ideální text, přičemž jich máme čtyři nebo pět a všechny v podstatě fungují. V takovém případě je těžké se do skladby úplně zamilovat a udělat ji naplno. Takže s tím trochu zápasíme. Myslím si ale, že se to během čtrnácti dnů vyřeší. Až odezní píseň Planeta bez paměti, půjdeme ven s další.