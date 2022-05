Zpěvák a klavírista Jamie Cullum přijede 19. května

Styčný důstojník mezi popem a jazzem debutoval deskou Heard It All Before v roce 1999. Větší úspěch mu přinesla až alba Twentysomething a Catching Tales, což byl mix autorských písní, jazzových skladeb a popových coververzí. Jeho poslední deskou je Taller, kde se vrací k autorské tvorbě.

„Pořád se cítím jako nadšený fanoušek hudby a zároveň její student. Zkouším nyní pronikat hlouběji do hudební teorie, abych prohloubil to, co umím na klavír. Ale nejvíce se chci věnovat skládání písní. U skladby Gran Torino jsem poprvé pocítil tuto touhu, začal jsem rozumět tomuto umění - nejen se při tom řídit instinktem, ale využít i základní stavební kameny a dovednosti, které jsem za ty roky získal. Pochopil jsem, že úspěch by měl jen zvyšovat vlastní zvědavost,” dodal.