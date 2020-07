Zpěvák a hudebník David Koller: Technologie používají nás, ne my je

Zpěvák, skladatel a hudebník David Koller zveřejnil nový singl a klip My se vám ozveme. Autorem hudby je Matěj Belko, text napsal Belko s Kollerem. Skladba zazní i na koncertech na vinicích, na které se zpěvák se svým Kollerbandem chystá. Od 12. do 15. července odehraje čtyři akustické sety v pražském klubu Jazz Dock. V rozhovoru prozradil i to, co dělá skupina Lucie.