Zpěvačka Sisa Sklovská: S Julií jsme velké parťačky a kamarádky

Podíl hudby v Romeovi a Julii je opravdu velký, ale v žádném případě to není muzikál. Jako muzikálová herečka mám s činoherním herectvím velké zkušenosti, ale přesto pro mě byla velká výzva zahrát si klasický Shakespearův text. Je to zatím má nejtěžší činoherní role, ale krásná. Nedovedu si představit, co bych si mohla přát víc.