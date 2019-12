Zpěvačka Nykki odkrývá v klipu nejtemnější emoce

„V Lost My Mind jsem si dovolila prozkoumat své nejtemnější emoce. Skladba mluví o období, kdy jsem po rozchodu doslova ztratila sama sebe. Chtěla jsem ukázat, jaký dopad to mělo na mou mysl. Někdy děláme věci, o kterých si myslíme, že bychom je nikdy pro nikoho neudělali,“ řekla Nykki o inspiraci, která stojí za vznikem novinky.

Silnou emoci singlu podtrhuje videoklip, který zobrazuje příběh ženy se zlomeným srdcem a její transformaci ve zlou dívku. K vyjádření emocí Nykki využívá tanec. Scénář a režii klipu svěřila do rukou režiséra Petra Havránka, který si nakonec zahrál i roli muže uneseného Nykki a její dívčí bandou.

Nykki vstoupila na scénu v létě tohoto roku s debutovým singlem No Cry. Ten do dnešního dne stihl na YouTube překonat magickou hranici jednoho miliónu a zároveň katapultoval zpěvačku s českými kořeny do mezinárodních popových vod v doprovodu recenze od magazínu Billboard.