Zpěvačka Lenny: Překážky zdolávám díky lásce k hudbě

Je těžké dostat se na tak významný festival, jakým je Sziget?

Vlastně nevím, protože mě přímo kontaktovali čeští zástupci festivalu. Bylo to už před pandemií, zeptali se mě, jestli bych nechtěla na festivalu koncertovat, a protože je to nabídka, která se neodmítá, souhlasila jsem. Vystoupit jsem měla už před dvěma lety, ale kvůli covidu se to přesunulo na letošek. Jsem ráda, že nabídka pořád platila.

Na Sziget jezdí až půl milionu lidí. Bude to vaše největší akce?

Určitě ano. Nevím ale, kolik lidí přijde na můj koncert, protože se hraje současně na několika pódiích a diváci si vybírají, na co půjdou. Večer, kdy vystupuji, bude hlavní hvězdou programu americký zpěvák Justin Bieber. Bude zpívat v noci, nás to čeká vpodvečer.

Jistě v Maďarsku představíte i novou písničku Live. Laugh. Cry. Jaký je její příběh?

Většina mých písniček mi takříkajíc leží v šuplíku delší dobu, přičemž je občas vytáhneme a pracujeme na nich. Live. Laugh. Cry vznikla rychle a spontánně. Pracovala jsem na desce v Berlíně a ve stejnou dobu tam nezávisle na mně byli i producenti Ondřej Fiedler a Marcell Procházka. Napadlo mě se s nimi spojit a zkusit během jednoho dne napsat písničku. Výsledkem je Live. Laugh. Cry.

O čem je?

Už delší dobu jsem chtěla napsat skladbu s hlubším osobním textem. Live. Laugh. Cry mi to umožnila. Je o mém oboru, tedy muzice, a o tom, že ho strašně miluji, což mi do života přináší velkou radost a zároveň překážky. Jde třeba o kritiky lidí, různé záporné komentáře, nepovedená vystoupení, setkání, fyzické a psychické vyčerpání a podobně.

Text vypovídá o tom, že všechny ty překážky zdolávám díky velké lásce k věci. Heslem písně je žít, smát se a občas si pobrečet. Je přenosné do všech životních oborů a činností.

Unavily vás někdy překážky, které jste musela zdolávat, tak, že jste pochybovala o tom, jestli jste na správné životní cestě?

Pochybnosti mám, ale nepochybuji o tom, že ke mně muzika patří. Někdy myslím na to, jestli jsem dost dobrá, abych se dostala ještě výš, jestli bych se neměla spokojit s tím, čeho jsem dosáhla, a být za to vděčná. Není to ale únava, jsou to pochybnosti, které má v životě spousta lidí.

Pořád tedy máte snahu uspět se svou hudbou i jinde než jen v České republice?

Ano, tuhle touhu jsem měla vlastně už od dětství. Zároveň jsem o své hudbě nikdy nepřemýšlela tak, že je možnost uspět v Čechách a uspět v zahraničí. Chtěla jsem dělat co nejlepší muziku, které jsem schopná, obklopit se fantastickými spoluhráči a naši společnou práci nabízet lidem.

Definice mého cíle není prorazit do zahraničí. Definice je muzikou oslovit, přenést emoce z ní na co nejvíce lidí a vystupovat všude a na co největších pódiích. A je jedno kde.

V jakém stavu jsou přípravy vašeho třetího alba?

Mám spoustu nových písniček. Jsou to mé pocity a emoce zkomprimované do formátu mp3. Cítím, že s nimi chci jít ven, a přestože mi vydavatelská firma nahrávání alba rozmlouvala a spíše se přikláněla k vydávání singlů a můj německý management mě přiměl vydání desky posunout, chci s ní jít ven. Vybrali jsme dvanáct písniček s texty, které chci světu říct právě teď. Album vyjde po létě.

Bude tedy osobní?

Přirovnala bych ho ke svému debutu Hearts. Bude na něm řada textových forem, které jsem použila už tehdy. Obsáhne příběhy, které jsou vymyšlené, nejsou o mně a jsou výplodem mé fantazie, stejně tak texty, jež jsou extrémně osobní. Natočila jsem například pianovou baladu, do jejíhož textu jsem vepsala vše, co ve mně bylo. Mimochodem texty, které mají něco společného se mnou, napíšu mnohem rychleji než ty s vymyšleným příběhem.

Pokud jde o zvuk nových písniček, budou mít rockovou duši. Vrátila jsem se zpět ke kořenům, ze kterých jsem vzešla. V pubertě jsem poslouchala kapely Blink-182, Linkin Park nebo zpěvačky Avril Lavigne a Pink, prostě rockové věci. Chci, aby bylo album rockové.

Loni v prosinci jste vydala písničku Lithium, kterou produkoval Mike Shinoda ze skupiny Linkin Park. Skončila už spolupráce s ním?