Zpěvačka Jasmína v novém klipu ve třech rolích

„Písnička pro mě symbolizuje neexistenci času, konkrétně to, že čas není lineární, ale jde různými směry,“ vysvětluje ke skladbě Jasmína. „Minulostí utváříme budoucnost a stejně tak budoucností utváříme minulost. V přítomnosti vzpomínáme na to, co bylo i co bude.“