Zpěvačka Ewa Farna: Tělo je nástroj, který nám slouží

Co pro vás písnička Tělo na vaší hudební cestě znamená?

Je to první singl z alba, které bude, pokud jde o témata, pozitivní, vyrovnané, místy ženské. Písnička Tělo byla jasná volba, vůbec jsem nepochybovala o tom, že ji vydám jako první. Považuju ji za dobrý vstup do nové doby.

Je současná, popová, a hlavně nese silné téma. Opěvuju v ní tělo za jeho funkčnost, ne za jeho estetičnost, jak se to často děje. Zapomínáme na to, že tělo je především nástroj, který nám dlouho a spolehlivě slouží.

Co vás k tomu tématu přivedlo?

Mé tělo je už dlouhou dobu probíráno ze všech stran. Byla jsem neustále konfrontována s názory na ně. Potom jsem ale otěhotněla a uvědomila si, jak výborně mi slouží a co všechno dokáže. Například ještě dva týdny před narozením syna jsem měla koncert. Došlo mi, že je až neuvěřitelné, co všechno tělo zvládne, a že bych si ho měla vážit.

Ewa Farna Foto: archiv zpěvačky

Souvisí Tělo nějak se skladbou Boky jako skříň, coververzí písničky americké zpěvačky Megan Trainorové, kterou opatřila českým textem Patricie Fuxová a představila jste ji v roce 2015?

Nechtěla bych je spojovat. Boky jako skříň byla má odpověď na útoky médií, že mé tělo nemá modelkovské tvary a není takové, na jaké jsou lidé zvyklí z časopisů, i když z ulice určitě ano. Byla to taková vtipná reakce, která měla být původně pouze na internetu, ale nakonec se stala stěžejní písničkou mého repertoáru.

Tělo je o něčem jiném. Je o přijetí věcí, které nemůžeme změnit nebo ovlivnit. Ať to jsou rány na břiše u holek, které přivedly na svět tři děti, či jizvy, jež přinesl život. Ve videoklipu vystupuje holka, která přišla o nohu, také holky s tělem poznamenaným rakovinou. Ty jizvy jsou cejchy z jejich cesty životem, já jim říkám tetování od přírody.

Jak jste se v klipu představila vy?

Na mém břiše je také vidět, že jsem odnosila dítě, a v klipu to ukazuju. Byl to nejtěžší moment, který jsem dosud při natáčení videoklipu zažila. V podstatě o nic nešlo, nebylo to fyzicky náročné, nebylo třeba dělat nějaké akrobatické kousky, ale najednou jsem měla odhalit své křehkosti a zranitelnosti.

Byl to zvláštní pocit a také to nejodvážnější, co jsem ve svých videoklipech udělala. Jdu doslova s kůží na trh.

V čem bude vaše nové album ženské?

Téma ženskosti se objeví v několika skladbách, ale rozhodně to není album, které by neměli poslouchat muži, to vůbec. Spíš je o vyrovnání se s emocemi a přijetí negativních věcí jako součástí života. Myslím, že je z něj cítit rovnováha, kterou jsem v sobě v posledních letech našla. Bude zároveň hodně pestré, jak hudebně, tak co se témat týče. Těm jsme věnovali snad nejdelší přípravu.

Samotná píseň Tělo je bořením tabu v nejen ženském světě. Na desce bude i písnička, která je spíš takový dopis mému synovi, další bude o tom, že emoce smutku je naprosto přirozená a není třeba ji potlačovat, další o umění říct ne, které člověka možná definuje víc než jeho souhlasy.

Podílela jste se na písních autorsky?

Ano, na každé. Je to hodně takříkajíc vyseděná deska, babrali jsme se v každém verši, aby byl přesně tak, jak bych ho řekla mimo písničku. Představa, že mi někdo pošle hotovou písničku i s textem bez mé invence, je pro mě už asi nereálná.

Řekla jste, že nová deska bude popová. Po vydání alba Leporelo jste ale koketovala s těžšími žánry či jejich vlivy. To už skončilo?

Pop se v mezičase změnil. Dnes obsahuje tolik vlivů z jiné hudby, že uspokojuje i mou touhu. V tomhle je doba příznivější. Album bude popové, ale jinak, než jaký byl pop v mém podání doposud. Bude to současný pop s vlivem spousty jiných žánrů.

Má koketerie třeba s jazzem byla hnána touhou odklonit se od kořene mého hudebního stromu, tedy popu. Občas něco takového udělám, aby koruna toho stromu byla bohatší a košatější, ale nakonec se vrátím ke kořenům. Ten poslední návrat je velmi příjemný, protože cítím, že pop je dnes velice svobodný.

Ewa Farna Foto: archiv zpěvačky

Vyjde nová deska i v Polsku, tedy v zemi, v níž jste velice úspěšná?

Nejdříve jsem si to nedávala za cíl, ale dopadlo to tak, že nakonec budou obě alba totožná. Jedno bude nazpíváno česky a druhé polsky. Písnička Tělo vyšla jako Ciało ve stejný den i v Polsku.

V sobotu 29. května budete uvádět předávání Cen Anděl. Jaké byly přípravy?

Byly náročné. Jelikož nejsem profesionální moderátorka, mám potřebu to udělat trochu po svém a být spíše takovým propojovacím prvkem mezi světem hudby, kterého jsem každodenně součástí, a divákem.

Napsali jsme zahajovací písničku ceremoniálu, také krátké zpívané jingly, které uvedou některé kategorie, předtáčeli jsme moderace v různých lokacích. Bude to spíš taková kombinace muzikantství, zpívání a provázení večerem.