Zpěvačka Duffy přerušila kariéru kvůli znásilnění

„Mnozí z vás chtěli vědět, co se mi stalo, kam jsem zmizela a proč... věřte mi, že teď už jsem v pořádku a v bezpečí. Byla jsme znásilněna a zdrogována a držena v zajetí několik dní. Samozřejmě jsem to přežila. Dát se dohromady vyžadovalo čas. Nejde to říct lehce. Ale řeknu vám, že v poslední dekádě jsem tisíce a tisíce dní věnovala tomu, že jsem chtěla zase cítit sluneční svit v srdci a slunce teď opravdu svítí,“ vysvětlila zpěvačka.