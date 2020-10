Zpěvačka Barbora Mochowa: Nemám problém zpívat písně mužů

Byl to moc příjemný večírek a já jsem na něm s Unique Quartetem zazpívala skladbu Hallelujah. Aleši Ledererovi se vystoupení líbilo a později přišel s nápadem nahrát celé album Cohenových písniček k reedici knihy. Měla jsem z toho radost a zároveň se i trochu bála. Napadlo mě, že je to příliš velké sousto. Potom jsem si ale uvědomila, že je to úžasný projekt, na kterém bych se mohla spoustu věcí naučit. A tak jsme se do něj pustili.