Zpěvačka a kytaristka Markéta Zdeňková z kapely MarZ: Křtili jsme online a dezinfekcí

Bylo to zásadní, ale jistě na to měla vliv i řada dalších věcí. Díky tátovi i mámě, která muzikantka není, jsem ale hudbu poslouchala od útlého dětství. Od táty jsem slyšela jazz, ale i jiné žánry. Díky němu jsem se odmala setkávala s umělci a přirozeně vstřebávala jejich způsob života. Máma poslouchala především písničkáře.

Ano, ale nejen tyto dva žánry. Kdybych to měla upřesnit, jako autorka a interpretka vycházím z písničkářství, ale jsem ovlivněná jazzem, jejž jsem studovala. Čerpám však i z mnoha jiných hudebních stylů, nezařazuji se nikam.

Určitě. Mám dokonce pocit, že ze začátku pro mě byly texty mnohem důležitější než hudba. Postupně se to ale začalo vyrovnávat. Každý písňový text je pro mě zásadní. Napsala jsem pár písniček v angličtině, protože některé si o takový text takříkajíc řekly. Naprostá většina jich je ale v češtině. Je to můj nejpřirozenější jazyk a v textech v něm mohu jít víc do hloubky, hrát si se slovy a pracovat s jejich různými významy.