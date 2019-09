Zpátky do minulosti s fotografem Vladimírem Birgusem

Podtitul výstavy a knihy, kterou k ní vydává nakladatelství KANT, zní Fotografie z doby, kdy se tak mnoho muselo a tak málo smělo. Je to velmi subjektivní a taky velmi smutný obraz života mnoha lidí v Československu, Sovětském svazu, Polsku, Bulharsku nebo NDR v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Jejich život se většinou dělil na oficiální a neoficiální část.

Od poloviny sedmdesátých let jsem pravidelně fotografoval prvomájové průvody, oslavy Vítězného února a VŘSR nebo spartakiády, kde se obzvlášť intenzivně projevoval rozpor mezi oficiální ideologií a realitou. S Danou Kyndrovou, Jaroslavem Kučerou, Karlem Cudlínem a několika dalšími kolegy jsme tam většinou s ironickým odstupem zachycovali zcela jiné situace než fotoreportéři z oficiálních médií.

Samozřejmě jsme proto někdy upoutávali pozornost příslušníků Státní bezpečnosti či členů Lidových milicí. Občas to znamenalo odebrání filmu, někdy i výslech pro koho vlastně fotografujeme, ale většinou mě zachránilo, když jsem řekl, že fotografuji cvičení pro FAMU, kde jsem tehdy působil.

A pokud tam přišlo nějaké hlášení, liberální vedoucí Katedry fotografie profesor Ján Šmok ho někde ztratil nebo založil. Horší to bylo při fotografování komunistických oslav i běžného života v Moskvě, Sofii nebo Rize, tam i obyčejní lidé hlásili milicionářům, že fotografuji něco nepatřičného.

Především je to pocit úlevy, že už žijeme jinak. Přes všechny výhrady k různým politikům a jejich činům pořád žijeme v demokracii. Ale mnozí lidé si idealizují předchozí režim.

Zapomínají, v jak zanedbaném stavu byla většina tehdejších měst a vesnic, jak žili v nepravdě a nedůstojnosti, jak se báli otevřeně mluvit, jak se mohlo cestovat nanejvýš do Rumunska nebo NDR, jak se stálo ve frontách na maso, jak groteskně působily portréty komunistických vůdců a nadšená ideologická hesla ve výkladech obchodů nebo v rukách otrávených lidí, kteří se povinně museli zúčastňovat oslav různých výročí a svátků.

S časovým odstupem je zřejmé, že vzrůstá grotesknost mnohých výjevů, protože mladí lidé už je nevnímají prizmatem vlastní zkušenosti a mnohé věci jim připadají absurdnější a přízračnější, než jsme je vnímali my.

V době, kdy tyto fotografie vznikaly, tedy během Husákovy normalizace, bylo zřejmé, že by je nebylo možno v oficiálních galeriích, časopisech a knihách publikovat bez toho, že by mohly být zneužity a interpretovány zcela jinak, než jsem zamýšlel. To se stalo i některým kolegům, kteří své záběry z komunistických slavností poskytli různým časopisům a tam vyšly v úplně jiném kontextu.