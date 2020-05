Zlínský festival nabídne výstavu a autokino

Od pátku 29. května budou v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko vystaveny umělecky ztvárněné filmové klapky, začne tak letošní 23. ročník Salonu filmových klapek, který je tradiční součástí doprovodného programu festivalu. „Netradičně startujeme tento ročník Klapka tour přímo ve Zlíně, kde bude k vidění 132 originálních uměleckých děl od českých výtvarníků. Ve Zlatém jablku je návštěvníci mohou obdivovat až do 14. června, poté se vydají do dalších měst,“ uvedla členka správní rady Nadačního fondu FILMTALENT Zlín a umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Pořadatelé chtějí také připomenout historii festivalu. Do konce června budou na pěti místech v centru Zlína umístěny velkoplošné dobové fotografie. „V rámci této unikátní výstavy ,60 let SPOLU‘ mohou lidé na snímcích mezi festivalovými hosty kromě sebe hledat také symboly festivalového roboopa, které jsou do nich zakomponovány, a získat za jejich nalezení drobnou odměnu. Odstartuje také dlouhodobý projekt, v rámci něhož bude festival pravidelně až do svého zářijového termínu připomínat zajímavé momenty, osobnosti a události z minulých ročníků,“ uvedla Martykánová.