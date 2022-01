Život i smrt předků na snímcích Pavla Vavrouška

Pražská Leica Gallery připravila výstavu fotografa Pavla Vavrouška Nová Sedlica, která je tam k vidění do 27. února. Autor si své hlavní téma našel na severovýchodě Slovenska, kam přijel v roce 1971. Civilizací nedotčený kraj ho natolik okouzlil, že tam jezdil celých deset let a zaznamenával vše, co ho v regionu zaujalo.