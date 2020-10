Život bez hudby je omyl, řekl Friedrich Nietzsche

Kromě toho nové šéfové neprotestovaly, když na bayreuthském hřbitově, na němž leží kupříkladu i Franz Liszt, městská správa odstranila a tím zničila památník významné české wagnerovské sopranistky původem z Terezína, Marie Müllerové. Být naživu, pradědeček Richard a otec Wolfgang by za to Evě i Kateřině pořádně naplácali.

Cílem výstavy padesáti notových rukopisů, kterou uspořádal vůbec poprvé v historii Goethův a Schillerův archiv ve Výmaru, bylo ukázat, že vztah Friedricha Nietzscheho k hudbě není dosud plně objasněn. Jeho skladby zůstávají ukryty ve stínu jeho spisů. Filozofovy hudební kompozice, z nichž některé jsme v roce 2000 zařadili do našeho pořadu na rozhlasové stanici Vltava, prozrazují vliv Ludwiga van Beethovena. Nietzsche byl velkým Beethovenovým obdivovatelem. Miloval jeho 7. symfonii, psanou ve filozofově oblíbené tónině A-dur.

Nietzsche, znechucen německým školstvím, které podle něho oblbuje a nevzdělává, odešel do Švýcarska na univerzitu v Basileji jako profesor klasické filologie. Plánované švýcarské akce k letošnímu nietzscheovskému výročí naštěstí příliš nedoplatily na téměř celosvětová vládně-policejní opatření mající nás chránit proti chorobě inzerované jako smrtelná. Přesněji řečeno, nedoplatily do té míry, v jaké ony zásahy poškodily třeba provoz muzeí výtvarného umění v New Yorku.