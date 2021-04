Získáním práv na knihu Anthonyho Doerra startuje Moba oslavy třiceti let

„Jsme pyšní na to, že vydáváme díla Anthonyho Doerra, držitele Pulitzerovy ceny za knihu Jsou světla, která nevidíme a žijícího klasika americké literatury. Jeho knihy mají naši čtenáři ze všech zahraničních autorů nejraději. Máme obrovskou radost, že se nám podařilo získat práva na jeho novou knihu Cloud Cuckoo Land,“ řekla Olga Ströbingerová, ředitelka nakladatelství.

Cloud Cuckoo Land, zatím s pracovními názvy Země v oblacích a Dokonalý svět, plánuje nakladatelství vydat na jaře příštího roku. Je to román o dětech na prahu dospělosti v rozvráceném světě, o naději a moci slov. Autor ho věnoval všem „knihovníkům dneška, včerejška a následujících let“.

Lukáš Kratochvíl, šéfredaktor nakladatelství Moba, říká: „Naše nakladatelství dosud vydalo v češtině všechny Doerrovy knihy. U českých čtenářů si vydobyl značné renomé, a protože je autorem, který své texty cizeluje téměř k dokonalosti a pracuje na nich usilovně spoustu let, byli jsme opravdu zvědaví, jak bude jeho nová kniha vypadat a kdy ji dokončí. Jednání s jeho agentem byla intenzivní a rozhodně neprobíhala jen v posledních týdnech či měsících. Anthony Doerr si byl totiž dobře vědom, jak vysokou laťku svými předchozími knihami nasadil, a samozřejmě nechtěl své čtenáře zklamat. Text je napsaný nádherným jazykem a promyšlený do posledního detailu, takže si myslím, že se mají čeští čtenáři na co těšit.“