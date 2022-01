Žena Eddieho Van Halena vzpomíná na poslední chvíle

Enough Already: Learning To Love The Way I Am Today je název knihy americké herečky Valerie Bertinelliové. Popisuje v ní mimo jiné poslední okamžiky života Eddieho Van Halena, kytaristy nizozemsko-americké skupiny Van Halen a svého dlouholetého manžela. Oficiálně byli sezdáni v letech 1981–2007, rozešli se ale už v roce 2001.