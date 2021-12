Zemřela Wanda Youngová, zpěvačka hitu Please Mr. Postman

Stejně jako mnohé hvězdy Motownu, byla i Wanda Youngová ještě teenagerka, když se dostala do dívčí soulové skupiny Marvelettes. Berry Gordy, ředitel tehdy ještě velmi malé firmy Motown, si začínající umělkyně doslova vychovával a zaznamenal s nimi převratný úspěch, když v roce 1961 nazpívaly hit Please Mr. Postman. Firma tak poprvé získala první místo v americké popové hitparádě. V té době ještě nebylo běžné, aby píseň ze škatulek jako soul nebo blues, kterou zpívaly černošky, takto zabodovala v hitparádě.

I když byl start The Marvelettes ohromující, v dalších letech už to nedokázaly překonat. Moc jim nepomohl příchod podobné skupiny The Supremes, která jim postupně přebírala fanoušky. Přesto si udržely popularitu osm let a vydaly ještě velký hit Don't Mess with Bill v roce 1966. Skupinu rozklížily zdravotní problémy a drogy. Cowartová odešla v roce 1963, Tillmanová v roce 1965 a Hortonová v roce 1967.