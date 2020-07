Zemřela herečka Božena Böhmová

V roce 1962 se vrátila do Prahy a získala angažmá v Divadle E. F. Buriana, kde setrvala až do svého odchodu do penze. Objevovat se začala i před filmovou kamerou. Hrála ve snímcích Hrdina má strach (1965), Smuteční slavnost (1969), Já to tedy beru, šéfe (1977), Ten svetr si nesvlíkej (1980) a v dalších.