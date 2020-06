Zemřela Bonnie Pointerová ze skupiny Pointer Sisters

Bonnie se sestrou June zpívala už v roce 1969 v duu The Pointers. Když se připojila ještě Anita, přejmenovala se skupina na The Pointer Sisters - Sestry Pointerovy a vydala pár singlů u Atlantic Records v letech 1971 a 1972.

Později se připojila další sestra Ruth a společně vydaly debutové album s hitem Yes We Can Can v roce 1973. Do své hudby míchaly klasické afroamerické prvky gospelu a funky, ale i country a rock.