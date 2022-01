Zemřel Meat Loaf

Meat Loaf, vlastním jménem Marvin Lee Aday, zemřel ve čtvrtek obklopen svou rodinou. Příčina úmrtí nebyla zveřejněna.

Zpěvák se proslavil albem Bat Out of Hell (1977), které patří dodnes k nejprodávanějším v americké historii. Prodalo se ho jen v USA kolem 14 milionů kusů. Singly Two of Three Ain’t Bad a Paradise by the Dashboard Light obsadily jedenácté a devětatřicáté místo v hitparádě Billboard.

Meat Loaf - I Would Do Anything For Love

V roce 1993 přišli Meat Loaf a producent Steinman s deskou Bat Out of Hell II: Back Into Hell. Nejznámější je singl I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), který okupoval první místo americké hitparády pět týdnů.

Meat Loaf na koncertě v Německu v roce 2019 Foto: Profimedia.cz

Zpěvák za něj získal Grammy v kategorii Best Rock Performance.

V osmdesátých letech vydal desky Dead Ringer a Bad Attitude, které nebyly takovými komerčními trháky. Trochu lépe dopadlo album Welcome to the Neighborhood z roku 1995.

Meat Loaf zpíval také na úspěšném albu Teda Nugenta Free-for-All.

Meat Loaf Foto: Profimedia.cz

S herci muzikálu Bat Out Of Hell v New Yorku Foto: Profimedia.cz

Jako herec se projevil v muzikálu The Rocky Horror Picture Show (1975). Hrál postavu Eddieho vedle Susan Sarandonové a Tima Curryho. Ne zcela mainstreamový film získal v určitých kruzích kultovní pověst a soundtrack se velice dobře prodával.