Zemřel zpěvák Mark Lanegan

Ve věku 57 let zemřel americký rockový zpěvák a skladatel Mark Lanegan. Informovala o tom stanice BBC. Lanegan byl od 80. let členem kapely Screaming Trees a několik let působil také ve skupině Queens of the Stone Age. Během své kariéry hrál s významnými hudebníky, jako Kurt Cobain, PJ Harveyová či Isobel Campbellová.