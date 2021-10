Zemřel zpěvák Jiří Cerha ze Spirituál kvintetu a C&K Vocalu

V úterý večer zemřel zpěvák skupiny Spirituál kvintet Jiří Cerha. Stalo se tak třináct dnů po posledním koncertu, který kapela odehrála ve velkém sále pražské Lucerny. „Se zármutkem jsme přijali zprávu, že včera ve večerních hodinách odešel do muzikantského nebe Jirka Cerha řečený Cidla. Zpěvák, skladatel, pedagog, kapelník C&K Vocalu, od roku 2000 člen Spirituál kvintetu. Je nám to moc líto,“ stojí na facebookovém profilu skupiny. Cerhovi bylo 78 let.